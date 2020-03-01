Китай озвучил новые данные по коронавирусу

01.03.2020, 5:22, Новости дня

По данным Государственного комитета по здравоохранению Китая, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 79 824 человек, из них 2870 скончались, свыше 41,6 тысячи излечились и выписаны из больниц.

За последние сутки были выявлены 573 новых случая заражения, скончались 35 человек, из них 34 – в провинции Хубэй, передает РИА Новости.

В настоящее время в Гонконге выявлено 95 случаев заражения. Их них два человека скончались, 33 выздоровели. В Макао — десять заболевших, восемь из них уже выздоровели. На Тайване — 39 человек, один из них скончался, девять выздоровели.

ВОЗ признала вспышку коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.