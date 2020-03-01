Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

01.03.2020, 5:22, Новости дня

С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.

Теперь украинцы смогут выезжать в Россию только при предъявлении заграничного паспорта. Это решение правительство Украины приняло в декабре 2019 года. Такое решение было обусловлено "существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Необходимость нововведения глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил тем, что до сих пор контроль на границе с помощью старых внутренних паспортов был "девятью кругами бюрократического ада". Кроме того, он заявил, что выезд из Украины по биопаспортам не даст бежать в Россию тем, кто нарушил закон.

Премьер-министр Алексей Гончарук был более предметным в объяснении. По его словам, новые правила сократят время прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами за считанные секунды.

При этом возвращение на Украину из РФ возможно по внутреннему паспорту. Въезжать в Россию по внутренним паспортам также будет возможно, но оформлять при этом все необходимые в РФ документы.