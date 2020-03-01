Бобровский отбил 27 бросков, но его «Флорида» проиграла

01.03.2020, 5:22, Новости дня

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" принимала "Чикаго Блэкхоукс". Гости сумели взять верх в серии буллитов, после того, как игровое время завершилось вничью 2:2.

"Пантеры" ушли от поражения за минуту до конца основного времени. Майк Матесен сравнял счет – 2:2. Пять минут овертайма победителя не выявили, а серия буллитов осталась за "черными ястребами".

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отбил 27 бросков из 29. Другой российский легионер "пантер" Евгений Дадонов совершил один бросок за почти 21 минуту присутствия на площадке.



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