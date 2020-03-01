Мнение: Папа

01.03.2020, 5:01, Разное

Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом. Всего в Италии на сегодняшний день более 1100 зараженных, 29 погибших, около 50 выздоровевших.

https://mcmnt.com/vatican-confirms-pope-francis-and-two-aides-test-positive-for-coronavirus/

На сегодняшний момент папа — наиболее высокопоставленный руководитель, получивший заражение. Судя по всему, руководство разных стран сейчас перейдет на бункерное управление своими странами. Для нас такая ситуация весьма специфична — как раз сейчас Путину нужно будет разруливать бесчисленные противоречия, возникающие в ходе государственного переворота, который он так вовремя затеял 15 января. И в обычной-то ситуации шанс на потерю управляемости процессом был фифти-фифти, а теперь, когда он будет вынужден прятаться в бункере канцелярии, он явно возрастает.

Для парадных мероприятий сойдут и двойники — не жалко, но реальное управление им не доверишь.

ПС. Ватикан оперативно сообщил, что папа действительно болен вирусным заболеванием, но отказывается подтвердить коронавирусное происхождение. Сколько в этих сообщениях медицины, сколько политики, сказать сложно.

Источник: Эль Мюрид



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