CNN — учёные установили — чем дороже у вас автомобиль, тем хуже у вас характер

01.03.2020, 4:58, Новости дня

Как выяснили учёные, чем дороже автомобиль вы водите, тем меньше вероятность того, что вы затормозите, чтобы пропустить пешеходов, пишет CNN. Причём, по словам исследователей, шанс на то, что водитель притормозит, уменьшается на 3% за каждые $1000 к стоимости авто.



Reuters

Учёные пришли к довольно единодушному мнению: если вы водите дорогую машину, то вы, вероятно, «придурок», пишет CNN. Согласно новому исследованию, водители роскошных автомобилей, скорее всего, не станут останавливаться и пропускать пешеходов.

Вероятность того, что такой водитель притормозит, снижается на 3% за каждые дополнительные $1000 от стоимости его авто.

Исследователи из Невадского университета в Лас-Вегасе предположили, что владельцы дорогих автомобилей «чувствуют превосходство над другими участниками дорожного движения» и оказываются менее способными сопереживать обычным пешеходам.

К таким выводам учёные пришли, проведя несколько сотен экспериментов с участием добровольцев.

Американские исследователи использовали одного белого и одного темнокожего мужчину, а также а одну белую и одну темнокожую женщину. Как выяснилось, машины чаще всего уступали дорогу женщинам и белым — в 31% случаев, мужчинам дорогу уступали в 24% случаев, а темнокожим добровольцам в 25%.

Между тем, как отмечается в статье, исследование, проведённое американскими учёными, отнюдь не ново. Так, в январе этого года финские исследователи опубликовали доклад, в котором также говорилось, что люди, которые владеют роскошными транспортными средствами, чаще бывают «сварливыми, упрямыми, неприветливыми и неспособными сопереживать другим».