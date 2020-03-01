В Турции обнаружен ковчег от Креста Господня

01.03.2020, 4:52, Разное

В результате раскопок на территории древней церкви Балатлар в северной Турции археологи заявили о нахождении массивного каменного «сундука». Оказывается, на ней было выгравировали христианский крест, на котором, предположительно, распяли Иисуса Христа.
По информации турецких СМИ, находку уже передали в местный археологический музей города Синоп. Согласно легендам, данный крест еще в 4-м веке до нашей эры обнаружила мать императора Константина — Елена. Именно ей принадлежала идея передавать частицы креста в храмы. Скорее всего, они также сохранились в ковчеге византийской церкви Балатлар. Таким образом, история находки насчитывает более 2,3 тысяч лет.
Данная церковь на данный момент является древнейшим зданием города.

Раскопки в данном районе стартовали еще в прошлом десятилетии. Археологи также нашли алтарную часть сооружения, используемую в средние века и тысячи разных реликвий, часть из которых сейчас также находится в местном археологическом музее.



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