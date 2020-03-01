В Приморье возбудили уголовное дело из-за показа порно-видео

01.03.2020, 4:37, Разное

…на площади во время празднования Масленицы.

В селе Михайловка Приморского края возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242) после показа порно-видео на экране, установленном на центральной площади, во время празднования Масленицы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве отмечают, что неизвестный, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, включил ролик «порнографического содержания».

Как пояснила начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко, видео транслировалось не более 30 секунд. В администрации Михайловского района отметили, что не имеют к инциденту отношения, и пообещали «наказать по всей строгости закона» тех, кто отвечал за показ видео на экране.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Мнение: Переговоры лучше перестрелки….

10.03 / Мнение: Они использовали его под лозунгом «мыжесемья»

11.01 / В Крыму награды и документы Михаила Пуговкина хотят продать с аукциона

26.02 / «То заплачет как дитя»: Агата Муцениеце страдает из-за разрыва с Павлом Прилучным

10.01 / Мнение: Психологический инфантилизм

31.12 / В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

07.01 / Обновленный Chevrolet Equinox заметили во время испытаний

05.02 / Ученые ожидают взрыва сверхгигантской звезды Бетельгейзе

05.01 / На МКС впервые дистанционно вылечили тромб у астронавта

21.02 / Картину российского школьника отправили в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика