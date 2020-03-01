Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 870 человек

01.03.2020, 4:34, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 870 человек, выздоровели около 42 тыс. заразившихся, инфицировано свыше 79,8 тыс. человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 66,9 тыс. инфицированных, из них 2 тыс. 761 умерли, выздоровело порядка 31,2 тыс. человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Южной Корее коронавирусом заразилось больше людей, чем в Китае.

Напомним, в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. В пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».



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