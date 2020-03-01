На юге Москвы перевернулась скорая помощь

01.03.2020, 4:34, Новости дня

При столкновении с легковым автомобилем на Варшавском шоссе на юге Москвы перевернулась скорая помощь, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В ночь на воскресенье на Варшавском шоссе в районе дома 125 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой машины. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась, пострадали два человека», – цитирует представителя пресс-службы столичной Госавтоинспекции ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года в РФ ужесточили наказание за воспрепятствование проезду скорой помощи.



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