Турция заявила, что через ее территорию в Евросоюз прошло более 47 тыс. беженцев

01.03.2020, 4:20, Новости дня

29 февраля в Евросоюз через Турцию проследовали более 47 тысяч беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«По состоянию на 23.50 число беженцев, покидающих нашу страну через Эдирне, – 47 113», – написал он.

Saat 23.50 itibar * yla Edirne üzerinden ülkemizden ayr * lan göçmen say * s * ; 47.113

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Турецкий населенный пункт Эдирне находится на границе с Грецией. Отсюда также можно попасть в Болгарию.

29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил появившуюся информацию о том, что страна открыла границы в Европу для беженцев из Сирии. Он подчеркнул, что Турция не в состоянии новую волну иммиграции.

В Греции против потока беженцев бросили силовиков, которые использовали слезоточивый газ.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В декабре 2019 года турецкое государственное агентство Anadolu отмечало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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