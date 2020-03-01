Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

01.03.2020, 4:16, Новости дня

В ходе маршей памяти политика Бориса Немцова, которые прошли в разных городах России, нарушений общественного порядка не было. Безопасность во время акций обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств.

Наиболее массовым стал марш в Москве — на него пришли около десяти с половиной тысяч человек. В Санкт-Петербурге почтить память Немцова собрались примерно тысяча человек, в Екатеринбурге — 250, в Перми — 100, в Новосибирске — 60, а в Орле — всего 15 человек, пишет "Интерфакс".

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в российской столице. В июле 2017 года за это убийство были осуждены пять человек, однако заказчик до сих пор не найден.



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