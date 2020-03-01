Slate — «новая афера» — Трамп высказался о критике демократов по проблеме коронавируса

01.03.2020, 3:55, Новости дня

Представители Демократической партии политизируют коронавирус, — с таким заявлением, как пишет Slate, выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине президент США Дональд Трамп. По его словам, это «новая афера» демократов, к которой они сейчас прибегают после провальных попыток обвинить его в сговоре с Россией, а также устроить ему импичмент.



Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал демократов за их реакцию на угрозу коронавируса, пишет Slate. В частности, он назвал «новой аферой» их критику действий его администрации по решению текущей проблемы со вспышкой заболевания.

На предвыборном митинге в Южной Каролине, который состоялся в преддверии важнейших праймериз среди демократов, Трамп похвалил себя за действия его администрации в ответ на вспышку коронавируса.

«Теперь демократы политизируют коронавирус, — отметил он. — Они ничего в этом не смыслят, они даже голоса в Айове посчитать не могут».

Трамп также заявил, что это всего лишь последний пример того, как демократы пытаются навредить его администрации.

«Один из моих людей пришёл ко мне и сказал: «Господин президент, они пытались одолеть вас, твердя: Россия, Россия, Россия. Это не особо сработало. У них ничего не вышло. Они попытались устроить аферу с импичментом. А это их новая афера», — заявил американский президент, имея в виду коронавирус.

При этом, по его словам, демократы сейчас только и говорят, что об этой болезни.

Между тем, как отмечает Slate, Трамп использовал тему коронавируса, чтобы в очередной раз убедить людей в достоинствах его иммиграционной политики, которая идёт вразрез со взглядами демократов.

«Мы должны понимать, что безопасность границ — это также и безопасность здоровья, — подчеркнул Трамп. — Мы делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить проникновения инфекции и тех, кто её переносит, в страну. У нас нет выбора».

Он также добавил, что неважно, о чём идёт речь: о вирусе или о других подобных опасностях, продвигаемая демократами политика открытых границ — «это прямая угроза для здоровья и благополучия всех американцев».