Кардиолог рассказал о простых методах борьбы с повышенным давлением

01.03.2020, 3:51, Разное

Российский кардиолог Юрий Беленков пояснил о простых методах борьбы с повышенным кровяным давлением. Они актуальны при любом сроке заболевания, но не заменяют консультацию лечащего врача.

После медицинского обследования и согласования со своим доктором необходимо увеличить двигательную активность. При этом важно во всем соблюдать меру и не пытаться достичь каких-либо «рекордов». Физические нагрузки должны быть умеренными и приносить ощущение удовольствия. Если больному становится легче от спокойной прогулки в парке, можно не подвергать себя риску от занятия бегом, плаванием или какими-то другими видами спорта. Доступные физические нагрузки должны сочетаться с правильным сбалансированным питанием. Даже больным со стажем полезно ограничить употребление соли. Суточная норма не должна превышать 5 граммов, а это приблизительно половина чайной ложки. Учитывая присутствие соли в продуктах из магазина, блюда домашнего приготовления можно солить лишь слегка.

Есть смысл, уверен Юрий Беленков, обратить свое внимание на признанную во всем мире средиземноморскую диету, которая включает в себя овощи, фрукты, морепродукты масло. Не обязательно это должны быть продукты самой дорогой ценовой категории. Нормализовать давление поможет не только форель или оливковое масло Extra Virgin. Привычные лук, помидоры, растительное масло, доступные сорта морской рыбы, например, путассу или навага, хлеб из муки грубого помола хорошо выполнят ту же задачу. А вот исключить из своей жизни вредные привычки необходимо без раздумья.