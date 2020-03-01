В Китае стоимость Redmi K30 5G снизилась до 286 долларов

01.03.2020, 3:50, Разное

На китайском рынке упала цена бюджетного смартфона Redmi K30 5G. Купить девайс от Xiaomi на данный момент можно всего лишь за 286 долларов.
Стоит напомнить, что реализации Redmi K30 5G начались лишь месяц назад. Речь идёт о самом дешевом девайсе на рынке, оснащенном поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Данная модель оснащена 6 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти соответственно. До недавнего времени устройство можно было приобрести примерно за 340 долларов, теперь же цена упала более, чем на 50 долларов.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым экраном с кадровой частотой в 120 Гц. Этот гаджет от Xiaomi интересен и встроенным NFC-модулем, среди других особенностей – поддержка быстрой зарядки. Ёмкость батареи составляет примерно 4,5 тысяч мАч.



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