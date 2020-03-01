Мнение: Что случилось

01.03.2020, 3:49, Разное

Набрел на одну из своих любимых песен — которая, как выяснилось, написана каким-то почти сразу распавшимся девичьим коллективом. А я ее столько раз слушал — но никогда, оказывается, не знал, кто ее поет. Волшебная вещь! Если у феминизма такой гимн — уже одно это оправдывает его существование.

Красота всему служит оправданием — именно потому, что она в нем не нуждается.

А вот, в качестве бонуса — чудесное исполнение ее же… в духе КСП! Я так и не понял, правда, что за страна — Болгария, что ли? Дух веет где хочет.