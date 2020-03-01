В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

01.03.2020, 3:31, Разное

В США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон.

Отмечается, что заболевший умер недалеко от Сиетла в штате Вашингтон. Число заболевших в США, по данным властей, превысило 60 человек.

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По последним данным, общее число заболевших коронавирусом во всем мире достигло почти 86 тысяч, умерли от него более 2,9 тысяч человек. Врачам удалось вылечить 39 тысяч человек. После Азии наибольшее число заразившихся COVID-19 зафиксировано в Италии — более тысячи человек, затем следует Иран с 593 заболевшими.

Источник: Новая газета



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