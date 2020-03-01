В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

01.03.2020, 3:28, Новости дня

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре ворвались агрессивно настроенные группы людей.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», – написала Симоньян в своем Twitter.

«В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой. Они кричали: «Турция для турок!» «Предатели!» и «Русские шпионы!», – сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.

По данным Sputnik Турция, инцидент произошел около 22.30-23.00 мск. Там также уточнили, что нападавшие выкрикивали «националистические лозунги, оскорбления и угрозы», передает РИА «Новости».

Совершившие нападение скрылись до прибытия полиции, после чего журналисты Sputnik Турция обратились в правоохранительные органы.

Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что ожидает реакции полиции. Она также задалась вопросом, каким образом нападавшим стали известны домашние адреса «не самых публичных сотрудников».

«У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», – добавила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.

Напомним, в пятницу в турецких соцсетях появились угрозы в адрес российских дипломатов. В тот же день президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. Участники совещания выразили надежду, что власти Турции примут все необходимые меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему продолжают поступать угрозы. По его словам, авторы угроз заявляли, что «возведут небоскребы из черепов» российских военных. Посол выразил мнение, что те, кто отправляют эти сообщения, могут не осознавать возможных последствий своих действий.

В субботу в МИД РФ раскрыли договоренности с Турцией по ситуации в Сирии.

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