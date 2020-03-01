Мнение: О предательстве Путина

01.03.2020, 3:25, Разное

Всё-таки мы живём в удивительное время, когда вероятность сохранения любой тайны обратно пропорциональна её значимости. В особой мере это касается первых лиц государств: каких только разоблачений их секретов не довелось узреть широкой публике за последние годы!

И вот всплыл ещё один, касающийся напрямую нынешнего российского президента Владимира Путина.

Его ситуативный друг, а также коллега и визави, турецкий лидер Реджеп Эрдоган предал гласности некоторые подробности конфиденциальной беседы двух союзников по сирийскому урегулированию после трагического инцидента в Идлибе. В их свете нынешний хозяин Кремля выглядел несколько бледно.

«Я сказал Путину вчера: «Что ты там (в Сирии. — РБК) делаешь? Уйди с нашего пути и оставь нас с режимом [Асада] один на один…, – сообщил Реджеп Эрдоган, выступая на встрече с законодателями в Стамбуле, и его слова разлетелись по #СМИ. – Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно. Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдём».

Конечно, звучит это всё, мягко говоря, совсем не дипломатично. И Владимир #Путин предстаёт, пусть и со слов, в неважном свете. Как заигравшийся мальчишка, которого отчитывает строгий дядя. Так дела в политике не делаются.

С другой стороны, Реджепа Эрдогана понять можно: в Сирии у Турции объективные экономические и геополитические интересы, ради которых не жалко и крови. На кону – очень много. Для России же поддержка Башара Асада становится чемоданом без ручки: в Большую игру наша страна, как ни крути, вернулась, пусть и в странном качестве, а базы на Средиземном море не настолько дороги, чтобы из-за них рисковать войной со членом #НАТО. Сказки же о борьбе с терроризмом на дальних рубежах можно оставить детям – в них даже проплаченные пропагандисты не сильно верят.

И хотя Владимир Путин вполне может ощущать себя преданным из-за такого вот раскрытия конфиденциальных деталей, крыть ему по главной теме нечем. Турцию уже поддержали #США и НАТО, а вот у РФ с международной поддержкой не складывается. Франция аккуратно слилась, а Иран поддержал разве что идею обсуждать все разногласия келейно.

Возможно, всё дело в том, что текущая позиция РФ по Сирии действительно слаба во всех смыслах, и в главном тоже. Вот как честно ответить на вопрос, что #Россия забыла в сирийской земле именно #сейчас, трижды выведя оттуда свои войска?