Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

01.03.2020, 3:10, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко и написал твит.

Ранее Пристайко заявил, что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.

Украина, как и "весь европейский континент", готова понять, почему произошла "трагедия", и "простить друг друга", сообщил политик.

Никто не обвиняет нынешнюю Германию, отреагировал Пушков. Но старую простить нельзя.

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram написала, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве, потому что пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков".

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что подобные заявления о Великой Победе делать стыдно. А Зеленский находится под влиянием узкого круга элит.

С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, поддержав практику стран Запада празднования победы над нацизмом в этот день. Официальные государственные мероприятия проводятся именно 8 мая.



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