«Лацио» возглавил футбольный чемпионат Италии

01.03.2020, 3:10, Новости дня

Римский футбольный клуб "Лацио" стал новым лидером чемпионата Италии. Это произошло после того, как в одном из не перенесенных матчей Серии "А" римляне одержали победу над "Болоньей". Итог – 2:0.

Футболисты "Лацио" выиграли матч благодаря голам Луиса Альберто и Хоакина Карреры. Оба гола были забиты в первом тайме с разницей в три минуты. Теперь в активе "лациале" 62 очка, после чего они вышли на первое место Серии "А".

Напомним, что накануне стало известно о том, что сразу пять матчей 26 тура перенесены на май в связи с эпидемией коронавируса. Среди них матч "Ювентуса" и "Интера" – одних из конкурентов римлян по таблице. На данный момент команды занимают второе (60 очков) и третье места (54) соответственно.