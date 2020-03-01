Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

01.03.2020, 3:10, Новости дня

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".

По мнению Медведчука, Пристайко не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 мая навсегда останется священным Днем Победы. Его "праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики вятровичей (бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович) и прочего политического сброда", подчеркнул депутат.

Он задался вопросом, от чьего имени глава МИД делает такие заявления: от имени ура-патриотического меньшинства, или такова позиция украинской власти. "И в первом, и во втором случае Пристайко, это дипломатическое недоразумение, обязан подать в отставку", — указал Медведчук.

Он убежден, что Пристайко не имеет права решать за украинское государства, и уж тем более за весь, как он выразился, "европейский континент". Медведчук считает, что руководство страны поражено "вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами: "Армия. Мова. Вира". По его мнению, сегодняшняя власть Украины не сделала выводов о том, почему произошла Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей.

Политик предположил, что Пристайко и иже с ним и не будут праздновать День Победы. "Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок", — отметил Медведчук, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Пристайко заявил, что Украина не будут принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая. Российский сенатор Алексей Пушков возмутился этими словами главы украинского внешнеполитического ведомства, телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве, потому что пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков", а депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что подобные заявления о Великой Победе делать стыдно.



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