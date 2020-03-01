«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари». Кучеров и Сергачев отдали по два паса

01.03.2020, 3:10, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Калгари Флеймз". Хозяева одержали победу с результатом 4:3.

К 32 минуте "молнии" уверенно вели в счете 3:0. Но, как выяснилось, игра ещё не была сделана. "Огоньки" попытались уйти от поражения и едва не добились желаемого результата. "Тампа-Бэй" всё выиграла с результатом 4:3, но за исход встречи пришлось изрядно волноваться.

Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров имеют прямое отношение к двум первым шайбам "молний". Оба участвовали в голевых комбинациях и записали на свой счёт по две результативные передачи. Их одноклубник вратарь Андрей Василевский отбил 18 бросков.

"Нью-Джерси Дэвилз" проиграл в гостях "Лос-Анджелес Кингз". Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное время "короли" провели победный гол. Нападающий Никита Гусев оказался причастен к единственному голу "дьяволов" благодаря результативной передаче. Никита набирает очки в пятой встрече подряд.



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