Facebook Messenger получит обновлённый интерфейс

01.03.2020, 2:43, Разное

Программисты готовят обновление для приложения Facebook Messenger. Новый пакет принесёт обновлённый интерфейс, а также уберёт функции, усложняющие использование продукта.
В администрации Facebook Messenger пересмотрели политику дальнейшего развития популярного приложения. В последние годы программисты добавляли в него новый функционал, расширяя его возможности, но теперь данная практика прекратится и пользователей ждут перемены. Как считают эксперты, вскоре программа может стать похожа на WhatsApp, и другие аналогичные упрощённые мессенджеры, имеющие несложный и дружелюбный интерфейс. До этого же, начиная с 2016 года, в руководстве стремились приблизиться к стандартам популярного в Китае WeChat, наполненного дополнительным контентом, и являющимся многофункциональным. Одним из таких решений, которое вскоре перестанет существовать, являлось использование бот-чатов. Считалось, что искусственные собеседники могут быть полезны компаниям и способны повысить сервис и скорость обслуживания клиентов. Кроме того, теперь в основном меню перестанут отображаться многие опции, например, исчезнут пункты «Игры» и «Транспорт».

В настоящий момент неизвестно, когда нововведения начнут запускать официально. Пока над ними работает тестовая группа, состав которой вскоре расширят для получения большего объёма полезной информации. Помимо этого, недавно в Facebook Messenger поменялась система регистрации. Разработчики убрали возможность создания новых учётных записей без привязки к одноимённой социальной сети.



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