Мнение: Закрыть Пенсионный фонд

01.03.2020, 2:40, Разное

Дал тут небольшое интервью сайту «Свободная пресса» по актуальному вопросу:

«Социальный психолог Алексей Рощин видит в инициативе граждан ликвидировать ПФР претензии на участие в управлении страной.

— Это не так глупо. Идея вполне имеет право на существование. Люди же видят, какие пертурбации происходят постоянно в Пенсионном фонде. Понастроили по всей стране дворцов, один краше и помпезнее другого. Зачем это все? Почему не купить или построить типовое здание?

Кроме того, ПФР хронически дефицитен. Он сам себя не окупает и получает огромные вливания их федерального бюджета. Ну, а раз так, то почему бы не выплачивать пенсии непосредственно оттуда? Это было бы и проще и удобнее.

«СП»: — Зачем вообще ПФР выделили в отдельную структуру?

— Изначально была благая цель — слегка снять нагрузку с бюджета. ПФР должен был из денег делать деньги. То есть вкладывать средства в какие-то интересные проекты, получать прибыль и за ее счет помогать бюджету и пенсионерам. Как это делают в той же Норвегии — длинные деньги.

Но эта затея провалилась. Ни разу прибыли хотя бы сравнимой с инфляцией ПФР не показал. Правда, это вообще проблема всех пенсионных фондов в мире. Вкладывает то кто? Как правило, госчиновники. Они вложили, а дальше хоть трава не расти.

«СП»: — Как бы вы оценили порыв людей ликвидировать ПФР с точки зрения социальной психологии?

— Тот факт, что люди стали обращать внимание на подобные вещи, стали считать как бы чужие деньги — средства бюджета, показывает, что народ волей-неволей, как бы этого наверху не хотели, втягивается в проблемы управления страной.

Это говорит о падении степени доверия чиновникам. Причем падении критическом. Достаточно много людей готовы не просто обсуждать действия власти на кухне, но и прилагать усилия, чтобы изменить практику управления активами в стране. Так что это первая жирная ласточка, и дальше будет еще».

https://svpressa.ru/society/article/258346/?ec=1