Мнение: Талибан победил

01.03.2020, 2:37, Разное

Главное событие дня это безусловно подписание соглашения США и Талибана о выводе американских войск из Афганистана. Суть соглашения проста — это соглашение о том, что после 18 с хвостиком лет войны США признают, что Талибан победил, а Талибан соглашается дать возможность США сохранить лицо.По сути это вопрос времени. когда после вывода американских войск Талибан возьмет полную власть в стране. Но США смогут говорить, что это произошло уже после ухода войск, а в нарушении соглашения виноват Талибан.

Российский представитель Замир Кабулов присутствовал при этом историческом соглашении, которое в теории завершает очередной этап бесконечной афганской войны.

Сам договор обеспечивает для США гарантии лишь на несколько месяцев после вывода войск. После этого ничего не мешает Талибану взять всю полноту власти в свои руки.

В свете предстоящего ухода американских войск (в течение 14 месяцев) и возрастания роли Талибана в судьбе в Афганистана, представляется интересным вопрос нормализации отношений России с Талибаном и исключением Талибана из списка террористических организаций. Особенно после того, как мировой гегемон де-факто и де-юре заключает договор о мире с формально террористической организацией. Надо отчетливо понимать, что формально террористическая организация одобрена как часть будущего Афганистана, который граничит с Средней Азией, а следовательно с сферой интересов РФ. В интересах России, вменяемый Талибан, которые не лезет в Среднюю Азию, убивает боевиков ИГИЛ и снижает производство героина в Афганистане.

После этого тезис о том, что с террористами не ведут переговоры можно считать устаревшим. С террористами действительно не ведут переговоры, кроме тех, которые выиграли войну. Данная история безусловно будет оказывать влияние на формирование пост-вашингтонского мира.

Полагаю, вопрос времени, когда Талибан будет выведен из числа террористических организаций и с ним будут установлены полноценные дип.отношения, если конечно талибские радикалы на радостях не начнут творить разную хрень, вроде терактов смертников и разрушения культурных объектов. В интересах РФ, чтобы внутри Талибана верх взяли умеренные круги, которые будет вести курс на постепенное превращение Талибана в вменяемую государственную структуру, которая отвечает за то, что она говорит и делает. С неадекватами понятное дело договориться не получится и это негативный сценарий для РФ и Средней Азии. Впрочем. те делегации, которые Талибан засылал в Москву и Пекин, всячески стремились показать, что они уважают возрастающую роль Китая и России и готовы учитывать ее в пост-военном Афганистане. В целом, Талибану можно пожелать больше адекватности после долгожданной перемоги, а радикалы пускай упокоятся в горах провинций Нангархар, тем более Талибан еще год назад обязался истребить боевиков ИГИЛ на территории Афганистана и искоренить вилаят Хорасан.

В целом же, данная договоренность приближает к завершению одну из самых длительных войн последних десятилетий. И Трамп достаточно последовательно выполняет свои предвыборные обещания. На выборах он будет говорить, что 4 года назад он обещал вывести войска из Афганистана (чего не смог сделать Обама) и он это сделал. Редкий случай, когда политик хотя бы пытается выполнить то, что обещал, даже если это и приводит к признанию очевидного факта, что глобальная мировая империя де-юре подписывает договор о ничьей, а де-факто о поражение от террористической группировки.

При Обаме и тем более Буша-младшем, это было бы невозможно представить. При Трампе на наших глазах в режиме онлайн вершится история ослабления глобального влияния мировой империи, которая впервые, после Вьетнамской войны вынуждена идти на договор с противником с позиции слабости.