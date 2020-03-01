ФСБ против «колумбайнов»

01.03.2020, 2:20, Разное

Спецслужбы задерживают подростков, готовящих «колумбайны»: что известно?

Задержания в Саратове

Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений Саратова. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ / РИА Новости

Утром 26 февраля ФСБ пояснила о задержании в Саратове двух подростков 2005 года рождения, которые собирались напасть на школу с оружием. СК уточнил, что им 14 и 15 лет. Согласно сообщению спецслужб, подростков задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили оружие. По данным силовиков, при нападении школьники собирались использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете. В сообщении силовых ведомств отдельно отмечается, что подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

ФСБ опубликовала и отрывки с допроса подростков. Один из них рассказывает, что заинтересовался идеологией массовых убийств примерно год назад и что целью нападения была месть (однако не очень понятно — кому именно).

На вопрос о том, сколько человек они планировали убить, он ответил: «Мне все равно, [товарищ] рассчитывал примерно на 40 человек».

Второй подросток уточнил, что у них был план нападения, и они собирались совершить его в мае этого года.

На распространенном видео также запечатлен обрез и сами подростки, чьи лица были скрыты. Информагентство «Свободные новости» пишет, что кадры сделаны, предположительно, на фоне бомбоубежищ бывшего Саратовского авиационного завода.

Официально школа, на которую планировалось нападение, не называется. «Поскольку личности подростков не рассекречены, мы не можем так говорить [что они планировали нападение на школу, в которой учились], но наш источник в правоохранительных органах рассказал, что эти двое мальчиков собирались совершить нападение именно на нее», — уточняет в разговоре с «Новой» шеф-редактор «Свободных новостей» Мария Алексашина.

«Саратов24» сообщает, что речь идет о школе №14 в Кировском районе города. После сообщения о задержании подростков ее закрыли, родителей и школьников туда не пускали. Руководитель городского комитета образования Лариса Ревуцкая и глава Кировского района Сергей Пилипенко днем вышли из здания и сказали, что в данный момент все в порядке, ситуация находится под контролем, отмечает телеканал.

Ребята, которые учатся с задержанными в одной школе, рассказали Mash, что один из подростков взрывал петарды и «иногда обижал» других детей, а также что «они вечно матом орут по школе». По мнению одного из школьников, «они были нормальные», но впоследствии подросток перестал с ними общаться.

Против задержанных подростков возбудили дело о приготовлении к убийству группой лиц двух и более человек (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК). В тот же день они были арестованы на два месяца.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, по словам Марии Алексашиной, объявил об усилении мер безопасности в школах из-за задержания подростков. Пресс-служба главы региона отметила, что в учебных заведениях сейчас стабильная ситуация, учебный процесс не нарушен. Со школьниками, их родителями и педагогами готовы работать соцработники и психологи.

Задержания в Крыму

Это не первое сообщение о задержании подростков ФСБ по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения. Чуть больше недели назад, 18 февраля, ФСБ задержала в Крыму двоих подростков, которые, по данным спецслужб, готовили два теракта в учебных заведениях Керчи. ФСБ утверждает, что двое задержанных — последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи в 2018 году. Тогда в результате произошедшего погиб 21 человек, в том числе сам стрелок, еще около 70 пострадали.

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Задержанным в Керчи 16 и 17 лет, во время обысков по адресам их проживания силовики нашли бомбы с поражающими элементами и приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатки. «Пробные» взрывные устройства подростки тестировали на домашних животных, отметили в ФСБ.

Baza публиковала видео допроса одного из задержанных.

«Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», — говорил на видео один из них.

Подростки рассказали, что нашли в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Вместе с этим, они были администраторами групп в соцсетях и мессенджерах, в которых, как утверждает ФСБ, они склоняли пользователей к аналогичным преступлениям. Один из свидетелей по делу в частности живет в Курганской области.

Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории РФ. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ / РИА Новости

Бывшая девушка одного из задержанных рассказывала «Открытым медиа», что он вряд ли мог совершить убийство. «Да, он был скрытным. Мне ничего не рассказывал, но я не знаю, зачем бы он стал готовить убийства. Он никогда не говорил о «керченском стрелке», ничего такого не слышала. Знаю, что ходил на борьбу», — сообщила она.

С одним из подростков силовики в 2018-м году, после нападения Рослякова на школу, проводили профилактические беседы из-то того, что он оставлял в интернете одобрительные комментарии под постами о произошедшем. «Несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся <…> Владислав Росляков», — отметили в ФСБ.

Подростков из Крыма обвинили в приготовлении к терактам группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). СК проводит расследование в трех регионах России, где проживают люди, которые общались с подростками и которых те хотели вовлечь в совершение нападений. Через два дня после задержания суд в Симферополе арестовал подростков до 18 апреля, заседание проходило в закрытом режиме.

Мария Ефимова

Корреспондент