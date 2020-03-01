Турция пропустила в ЕС более 47 тыс. мигрантов

01.03.2020, 2:19, Новости дня

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что границу Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев.

«По состоянию на 23.50 число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 47 тыс. 113 человек», – приводит слова министра ТАСС.

По словам турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии, информирует Reuters.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.



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