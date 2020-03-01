Турция пропустила в ЕС более 47 тыс. мигрантов

01.03.2020, 2:19, Новости дня

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что границу Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев.

«По состоянию на 23.50 число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 47 тыс. 113 человек», – приводит слова министра ТАСС.

По словам турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии, информирует Reuters.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Депутат назвал причиной аномально теплой зимы в РФ американское «климатическое оружие»

21.01 / Глава делегации Украины в ПАСЕ: Многие поддержавшие возвращение РФ уже стали разочаровываться в этом решении

05.02 / Формула-1. Гран-при Китая-2020 отменен из-за коронавируса

05.01 / Германия намерена не допустить военной эскалации после убийства Сулеймани – глава МИД

23.02 / Александр Овечкин: теперь все позади, можно двигаться дальше

24.01 / В ГБР назвали нарушением закона попытки нардепов проникнуть в здание Бюро

20.02 / Самолет с украинцами из Уханя отправился с Борисполя в Харьков

23.02 / Саакашвили решил защитить сына от проникновения коронавируса из Ирана

08.02 / НАСА нашло проблемы в ПО разработанного Boeing корабля

27.02 / Холодец с иглой купила во «Вкусвилле» жительница Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика