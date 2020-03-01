Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

01.03.2020, 2:19, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить авиасообщение РФ с Южной Кореей.

С 1 марта полеты между Россией и Южной Кореей будет выполнять только «Аэрофлот» и Korean Air. Южная Корея стала третьим государством, с которым РФ решила ограничить авиасообщение. Ранее аналогичные ограничения были введены на авиасообщение с Китаем и Ираном, передает ТАСС.

Ранее полеты из РФ в Южную Корею, помимо «Аэрофлота», осуществляли авиакомпании S7, «Аврора» и «Якутия». Эти три авиакомпании могут выполнять полеты в чартерном режиме для возвращения домой пассажиров. На рейсах из РФ можно перевозить только граждан Республики Корея, обратно – только граждан государств – членов Евразийского экономического союза.

Накануне сообщалось, что за сутки в Южной Корее коронавирусом заразилось больше людей, чем в Китае. Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения. Всего в стране заболел 2 тыс. 931 человек.

Напомним, в четверг стало известно о предстоящем введении ограничений на авиасообщение РФ с Южной Кореей.



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