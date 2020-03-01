Во Франции в поддержку независимости Каталонии митинговали не менее 100 тыс. человек

01.03.2020, 2:01, Новости дня

29 февраля во французском городе Перпиньян состоялась акция в поддержку независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает AFP.

По данным местных властей, количество участников мероприятия составило около 100 тыс. человек, организаторы митинга заявили о 150 тыс. Агентство отмечает, что для доставки людей из Испании было забронировано порядка 600 автобусов.

Участники акции использовали символику Каталонии и изображения бывшего главы испанского региона Карлеса Пучдемона, одного из организаторов референдума о независимости.

На митинге во Франции выступил сам Пучдемон. Он имеет неприкосновенность как депутат Европарламента.

Пучдемон призвал присутствующих к «постоянной мобилизации» заявил, что впереди у сторонников независимости Каталонии – «хорошие дни».

28 октября 2017 года кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии «честного судебного процесса».

В конце марта 2018 года немецкая полиция задержала его по запросу испанских властей.

12 июля суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) разрешил выдачу Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, при этом экстрадицию по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Германии посчитали невозможной.

Верховный суд Испании 19 июля отозвал международный ордер на арест Пучдемона и пяти его соратников, потому что решение немецкого суда в случае экстрадиции политика исключало процесс по делу о мятеже. Суд в Германии также официально прекратил процедуру экстрадиции бывшего главы женералитата Каталонии.

В июле 2018 года Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости в 2017 году. Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Еще восемь обвиняемых получили от девяти до 11,5 года тюрьмы.

Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру и попросил власти Бельгии не выдавать его Испании, мотивируя это слишком жесткими приговорами, вынесенными его соратникам по борьбе за независимость Каталонии.

В начале 2020 года стало известно, что в Бельгии приостановили действие выданного в Испании международного ордера на арест Пучдемона. Власти Бельгии считают, что экс-глава Каталонии пользуется иммунитетом как депутат Европарламента, поэтому его нельзя арестовать.