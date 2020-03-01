В Днепре в результате взрыва восьмилетнему ребенку оторвало руку – ГСЧС

01.03.2020, 2:01, Новости дня

29 февраля в Днепре в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил тяжелые травмы восьмилетний ребенок. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По данным ГСЧС, мальчик 2011 года рождения нашел «похожий на трубку» предмет возле дома; когда он попытался его разобрать, прозвучал взрыв. Инцидент произошел около 11.00 субботы в переулке Рубиновый. «Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота. Его госпитализировали», – сообщили в ГСЧС.

Пресс-служба управления ГСЧС призвала «не касаться, не поднимать, не бросать, не разбирать, не тащить, не перевозить, не сдавать на металлолом и самостоятельно не взрывать взрывоопасные предметы».

І знову трагедія❗Скільки ще відірваних кінцівок дітей та гірких сліз батьків мають вплинути на свідомість кожного з…

Posted by Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області on Laupäev, 29. veebruar 2020

В полиции Днепропетровской области сегодня информировали, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье «небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов». О возрасте ребенка и характере полученных повреждений полиция не сообщала. По данным издания «Информатор», ребенок пытался разбить кирпичом фрагмент снаряда времен Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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