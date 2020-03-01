Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

01.03.2020, 1:55, Новости дня

Выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). При этом он не уточнил про место этой встречи.

Трамп пообещал, что в рамках соглашения с талибами вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно".

При любом нарушении мирного соглашения со стороны "Талибана" США вернут войска в Афганистан.

"Люди знают, что мы вернемся очень быстро. Надеюсь, что это не понадобится".

В свою очередь Трамп поздравил афганского коллегу Ашрафа Гани, а также весь народ Афганистана с заключением мирного соглашения с движением "Талибан".

Кроме того, президент США поблагодарил ООН, генсека НАТО Йенса Столтенберга, госсекретаря США Майкла Помпео, главу Пентагона Марка Эспера и всех, кто, по словам Трампа, долго работал над прекращением этой бесконечной войны.

Мирное соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар. В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты, их союзники и коалиция должны вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Также к августу 2020 года США должны снять санкции с членов движения "Талибан", а к маю содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Антидопинговое агентство Великобритании отказывается передать WADA пробы четырехкратного олимпийского чемпиона

25.02 / Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

16.02 / В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками»

05.01 / Представлен первый тепловой квантовый двигатель

21.02 / Турция заявила о гибели двух своих военных в Сирии

15.02 / На Украине рассказали о модернизации танков Т-72

25.02 / В посольстве РФ ответили на заявления о «вмешательстве» в выборы США

22.02 / Эрдоган заявил о более решительных шагах Турции в Сирии

24.01 / Американский историк — после 2020 года импичмент станет обычным оружием против президентов

13.02 / В Mercedes намекнули на новый S-класс и другие модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика