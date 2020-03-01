На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

01.03.2020, 1:55, Новости дня

Фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель удостоился приза Берлинского кинофестиваля "За лучшую операторскую работу".

Это один из эпизодов скандального арт-проекта "Дау", над которым российский режиссер работал в течение 12 лет. Оператор фильма — Юрген Юргас.

Гран-при Берлинале получила картина "Никогда, редко, иногда, всегда" режиссера Элизы Хиттман. Она рассказывает о юной американке, вынужденной отправиться в другой штат, чтобы втайне от родителей сделать аборт.

"Серебряного медведя" за режиссуру получил Хон Сан Су из Южной Кореи за фильм "Женщина, которая убежала", сообщает "Россия 24".

Главная награда — "Золотой медведь" — у фильм "Зла не существует" иранского режиссера Мохаммада Расулофа.