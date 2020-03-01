Мнение: «18 ВИЧ-инфицированных женщин и трое мужчин..»

01.03.2020, 1:34, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

22 февраля 2010 года (понедельник)

Вчера после полудня вызвали в дежурку. Захожу и… вижу сына. Увидев меня, Булат отвернулся к стене. Подхожу, а он плачет.

— Ты чего, улым , перестань.

— Тихо, эти , я не хочу, чтобы они видели, что я плачу.

— Успокойся, улым, не то я тоже сейчас заплачу.

— Тебе нельзя…

Мы не виделись восемьдесят восемь суток. Он еще слишком мал, чтобы сдержать нахлынувшие эмоции. Но он достаточно взрослый, чтобы понимать, что нельзя ИМ показывать свои слезы.

А потом были безумно счастливые двадцать четыре часа. Целые сутки! Всего сутки! Когда казалось, что я не арестант, а путник, который с женой и сыном забрался в тьму-таракань и оказался в плену непогоды. Целые сутки мы ели, пили, беззаботно валялись на кровати и говорили, говорили, говорили. Какой это был счастливый день. Но как быстро он пролетел.

Жена написала заявление на имя начальника колонии. О том, что намерена переехать в Дигитли и просит «оказать содействие» в аренде жилье.

***Подошла одна из осужденных, попросила подготовить заявление в суд о возможности применения к ней федерального закона от 27 декабря 2009 года, который арестанты называют законом о «домашнем аресте». Подготовил надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда Татарстана. С ходатайством: рассмотреть возможность применения к женщине «домашнего ареста».

Сдается мне, что сейчас две трети колонистов обратятся в Верховный Суд Татарстана с подобными ходатайствами. Статья 10 УК РФ предусматривает возможность пересмотра приговоров. Так что надежда на «домашний арест» есть у многих поселенцев. Почему бы не попробовать! Хуже-то не будет.

***Жена привезла и свежих газет. В «Коммерсанте» зацепила публикация «Системе исполнения наказаний дали 10 лет реформы». Директор ФСИН РФ Александр Реймер рассказал о грядущих преобразованиях системы. Не с того начинают. С судов бы надо начинать реформу. Но как можно начинать с судов, если судебная система обслуживает исполнительную власть (к примеру, не замечая тотальных нарушений избирательного законодательства)?

По словам Реймера в колониях и тюрьмах в 2009 году умерло 4670 человек. Шеф ФСИН и заместитель генерального прокурора РФ Евгений Забарчук высокую смертность объяснили тем, что большинство скончавшихся умерли от болезней, связанных с употреблением наркотиков, со СПИДом, сифилисом, туберкулёзом. Да нет, господа, ваша правда не полная. А дозированная правда – это уже и не правда вовсе.

Вот взять, для примера, Дигитли. На полторы сотни колонистов здесь восемнадцать ВИЧ-инфицированных женщин и трое мужчин. Ближайший центр, где есть хоть какая-то возможность оказать квалифицированную медицинскую помощь – это Мамадыш, до которого километров сорок. Случись что серьезное, просто не довезут, не успеют. А почему ВИЧ-инфицированные оказалась в Дигитлях? А не ближе к медицине, к врачам? Вот с чем надо разбираться.

Или пример того же Мамонтова. Мог ведь и не ожить. И никакая скорая не успела бы доехать.

В общем, что ни говори, но остается повториться: больным и старым в тюрьмах да колониях делать нечего. Сюда надо попадать молодым и здоровым. Чтобы стать больным и старым. Хотя, конечно, лучше вообще не попадать. Но с нашей судебной системой, да с милицейским приказом №650, узаконившим «палочную» систему учета работы правоохранительных органов, попасть в систему ФСИН не сложно. Даже абсолютно невиновному человеку.

23 февраля 2010 года (вторник)

Женщины-арестантки подготовили концерт.

На краткосрочное свидание приезжали друзья.

24 февраля 2010 года (среда)

Удалось посмотреть «Кандагар». Клюква. Фильм – вредный, противопоставляющий «исламский мир» и «мир цивилизованный». А ведь в реальности экипаж Ил-76 был многонациональным. Но реальные члены экипажа — татары Газинур Хайруллин и Асхат Аббязов — никак не вписывались в концепцию противостояния двух цивилизаций, пришлось в сценарии охрестианизировать летчиков-татар.

Фотография отсюда