Der Standard рассказал, почему побездельничать в интернете полезно для работы

01.03.2020, 1:31, Новости дня

По данным исследователей, бездельничанье в интернете во время работы может быть полезным: оно повышает уровень удовлетворённости сотрудников и помогает справляться с рабочими стрессами. Однако паузы на общение в соцсетях или проверку личной почты не должны быть слишком длинными — в противном случае они ведут к прокрастинации и снижают концентрацию внимания, отмечает австрийская газета Der Standard.



Reuters

Сёрфинг в интернете в промежутке между двумя рабочими задачами повышает уровень удовлетворённости работой и может использоваться как стратегия для борьбы с проявлениями агрессивных воздействий на рабочем месте, пишет австрийский журнал Der Standard.

Проверить Instagram в промежутке между делами, отправить пару сообщений друзьям через WhatsАpp или сделать покупку в интернет-магазине — многие сотрудники во время работы используют интернет в личных целях. Это явление получило название cyberloafing — то есть бездельничанье в интернете, поясняет издание.

С точки зрения многих работодателей, оно уменьшает производительность труда, поэтому они блокируют определённые сайты и социальные сети или устанавливают строгие правила использования интернета в личных целях на рабочем месте.

Между тем, одно из последних исследований, опубликованных профессиональным журналом Computers in Human Behaviour, показало, что немного полениться в интернете не так плохо, как принято считать. На протяжении долгого времени бездельничанье в сети воспринималось как форма прокрастинации. Однако если подходить к этому процессу с умом, можно добиться того, чтобы короткие паузы помогали лучше сфокусироваться на новой задаче или справиться со стрессом, связанным с работой, отмечает австрийская газета, ссылаясь на результаты исследования.

Так, команда исследователей бездельничанья в сети пронаблюдала за поведением 258 американских студентов и изучила их уровень удовлетворённости работой, желание уволиться и негативный опыт, связанный с третированием или агрессией на рабочем месте. Как и следовало ожидать, те, с кем плохо обращались, были менее довольны своей работой и чаще проявляли желание перейти в другую фирму.

Удивительным, однако, оказался тот факт, что люди, с которыми на работе обходились плохо, но которые имели возможность между делом посидеть в интернете и проверить личную почту, оказались более довольны своей работой и реже проявляли стремление её сменить, чем те, кто проводил меньше времени за бездельничаньем в сети. По всей видимости, возможность отвлечься от работы на личные дела в интернете уменьшает рабочие стрессы, отмечается в статье.

В то же время при рассмотрении этой темы следует учитывать множество факторов, таких как вид деятельности компании, тип рабочего места и условия работы. Само по себе бездельничанье в интернете тоже может становиться причиной стресса, если человек, к примеру, не состоит в штате, когда он имеет возможность выполнить поставленную перед ним задачу в любое время, а получает почасовую оплату. В такой ситуации каждая минута лени в интернете означает, что у человека останется меньше времени на решение рабочих задач.

В общей сложности 65% участников исследования признались, что они тратят хотя бы немного времени на проверку личной почты или общение в соцсетях во время работы. При этом исследователи полагают, что сокращение стресса за счёт бездельничанья в сети приводит также к росту продуктивности.

Впрочем, трудно ответить на вопрос, насколько длинными должны быть такие паузы, чтобы они были полезны, а не вели к прокрастинации. Ясно, что слишком продолжительные паузы вредят рабочему процессу.

По мнению исследователя из университета Вирджинии Эндрю Бенетта, минутные паузы могут помочь сотруднику почувствовать прилив энергии и повысить производительность на более длительное время. Однако значение также имеет, чем именно заполнить такие паузы.

По наблюдениям Бенетта и его коллег, работники чувствовали себя менее уставшими и пребывали в хорошем настроении, когда смотрели смешные видео. Чем дольше они смотрели ролики, требующие внимательности, и смешные видео, тем лучше могли отвлечься от работы.

Тем не менее те, кто на протяжении пяти — девяти минут смотрел смешные видео, на протяжении всего дня уже не могли вернуться к тому уровню концентрации и внимательности, с которого начинался их рабочий день. Зато те, кто тратил на просмотр весёлых роликов по пять минут, чувствовали себя энергичнее при возвращении к работе, заключает Der Standard.