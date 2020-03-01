Наука: Занятия пинг-понгом помогли остановить развитие симптомов болезни Паркинсона

01.03.2020, 1:16, Разное

Ученые из Японии выяснили, что шесть месяцев занятий настольным теннисом способны замедлить проявление основных симптомов болезни Паркинсона, таких как тремор, мышечная ригидность и неустойчивость.

Занятия настольным теннисом могут стать отличной терапией для пациентов с болезнью Паркинсона — хроническим неврологическим заболеванием, которым страдают порядка шести миллионов человек во всем мире. О пользе пинг-понга в пожилом возрасте сообщили японские ученые. Свое исследование они представят в этом апреле, на 72-й ежегодной встрече Американской академии неврологии в Торонто, пресс-релиз можно найти на официальном сайте учреждения.

Болезнь Паркинсона, второй (после болезни Альцгеймера) по распространенности нейродегенеративный недуг, при котором в гипоталамусе постепенно сокращается выработка нейромедиатора под названием дофамин. Этот процесс приводит к постепенному появлению и ухудшению симптомов, таких как тремор, мышечная ригидность, замедленные движения, общая скованность, нарушение осанки, проблемы с ходьбой, неустойчивость, изменения в речи и почерке (он становится все мельче и мельче) и другие.

В исследовании японских ученых приняли участие 12 человек, их возраст в среднем составлял 73 года. Каждый из испытуемых имел болезнь Паркинсона, причем диагностирована она была за семь лет до этого. Всех участников проверили до начала испытаний, проанализировав и зафиксировав их симптомы.

«Пинг-понг, который еще называют настольным теннисом, — это форма аэробных упражнений, которые, как было показано до этого, у населения в целом улучшают координацию рук и глаз, обостряют рефлексы и стимулируют мозг, — рассказал Кен-Ичи Иноуэ, доктор медицинских наук из Университета Фукуоки, участвующий в исследовании. — Мы хотели проверить, будут ли наблюдаться аналогичные эффекты у людей с болезнью Паркинсона и смогут ли они ослабить некоторые из симптомов».

Суть исследования была проста: участники раз в неделю на протяжении шести месяцев играли в пинг-понг. При этом перед началом каждого из таких пятичасовых занятий они делали растяжку. Все упражнения, программа которых была разработана специально для людей с болезнью Паркинсона, выполнялись под руководством опытного игрока в настольный теннис. Симптомы регистрировали и анализировали также спустя три месяца после начала испытаний и в самом конце.

Согласно выводам работы, больные ощутили ослабление и замедление признаков недуга уже через три месяца. В частности, у них наблюдались значительные улучшения в речи, почерке, в процессе надевания на себя одежды, вставании с постели и ходьбе: к примеру, если в начале исследования участники могли встать с кровати как минимум со второй попытки, то после занятий пинг-понгом они поднимались почти сразу. Помимо этого, положительные изменения отмечались в выражении лица, осанке, движения были не такими заторможенными, тремор также ослабился.

Что касается мышечной ригидности, то авторы работы оценивали этот симптом по шкале от нуля до четырех баллов (один — минимальная твердость мышц, два — умеренная, три — средняя, четыре — сильная). Если до исследования средний балл для всех участников был три, то после курса пинг-понга этот показатель снизился до двух.

«Хотя это небольшое исследование, результаты обнадеживают, поскольку показывают, что пинг-понг, относительно недорогой вариант терапии, может ослабить некоторые симптомы болезни Паркинсона, — добавляет Иноуэ. — Мы планируем провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить эти выводы».

Кроме того, отмечают исследователи, ограничением работы стало отсутствие контрольной группы и тот факт, что результаты оценивал только один специалист.