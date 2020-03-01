Наука: После 70 лет споров палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость

01.03.2020, 1:16, Разное

В 1947 году исследователи впервые описали дикинсонию – окаменелость возрастом более 550 миллионов лет. По мнению палеонтологов, это одно из наиболее характерных ископаемых животных эдиакарской биоты – организмов, населявших Землю около 635—542 миллионов лет назад.

Окаменелые следы дикинсонии. Самые крупные экземпляры были обнаружены в эдиакарских отложениях Австралии.

После изучения легендарной находки в научном мире разразились дебаты: некоторые учёные полагали, что это окаменелость животного, другие склонялись к версиям о грибах, лишайниках и даже предполагали, что дикинсония принадлежит к совершенно иному, уже не существующему царству живой природы. Изначально, кстати, дикинсония была названа медузой.

Теперь же команда исследователей из Оксфорда, Кембриджа, Бристоля, а также Британской геологической службы поставила точку в этом споре. Специалисты представили убедительные доказательства в пользу первой версии: дикинсония – это всё-таки животное. И это в очередной раз подтверждает теорию о том, что животные эволюционировали за миллионы лет кембрийского взрыва.

Ведущий автор работы Рене Хоекзема (Renee Hoekzema) отмечает, что дикинсония принадлежит к числу организмов, обитавших в океане от 580 до 540 миллионов лет назад. Сегодня известно порядка 200 видов таких существ, однако очень немногие из них похожи на современных животных или же тех, чьи останки постоянно находят палеонтологи.

Эдиакарская биота до сих пор остаётся загадкой для учёных. Из-за этого и появилось множество самых разных гипотез насчёт дикинсонии: морфологических особенностей было слишком мало, чтобы сравнить их с имеющимися образцами.

На этот раз команда решила попробовать другой подход: учёные изучили все известные популяции эдиакарской фауны и проследили их эволюцию, чтобы определить, как можно классифицировать тот или иной организм с точки зрения его развития.

Исследователи основывались на том предположении, что этапы роста и развития, как правило, сохраняются внутри отдельных групп живых организмов на протяжении миллионов лет.

Dickinsonia costata, художественная реконструкция

Как видно на фото, дикинсония представляет собой так называемый сегментированный организм. Его "единицы" симметрично отходят в разные стороны от центральной оси. Учёные подсчитали их общее количество, измерили длину и составили "график роста". Эти данные легли в основу компьютерной модели для реконструкции этапов роста организма.

Ранее предполагалось, что дикинсония росла "с конца", то есть чем меньше единица, тем она моложе. Теперь же эксперты вообще не стали изначально обозначать "голову" и "хвост", они просто создали симуляцию роста сперва в одном направлении, а затем в другом, то есть с обоих концов. Результаты показали, что в течение 70 лет палеонтологи ошибались: дикинсония не развивалась "с конца".

"Дикинсония росла, добавляя по центральной оси тела новые "единицы" и увеличивая их. Скорость добавления этих сегментов и их рост зависели от конкретного этапа жизненного цикла", — рассказывает Хоекзема.

По её словам, сопоставив данные о росте с морфологическими и другими особенностями, авторы пришли к выводу, что перед ними окаменелость многоклеточного животного, принадлежавшего либо к пластинчатым, либо к эуметазоям.

К слову, это один из первых случаев, когда представитель эдиакарской биоты был идентифицирован как животные, отмечают учёные. Это очередное доказательство того, что животные начали активно развиваться задолго до кембрийского взрыва.

Авторы полагают, что их работа, опубликованная в издании Proceedings of the Royal Society B, поможет больше узнать о древнейших организмах нашей планеты. Уже известно, для них была характерна двусторонняя симметрия, сегментация и развитие частей тела относительно одной оси. Эти данные помогут понять, как именно самые ранние животные перешли от простых форм к более сложным.

Ранее, напомним, учёные предположили, что древнейшими многоклеточными организмами на Земле могли быть грибы.