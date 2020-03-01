Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

01.03.2020, 1:07, Разное

Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Картина рассказывает о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии.

Кроме того, Полански получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Ленте «Офицер и шпион» также досталась статуэтка за лучший дизайн костюмов. Всего картина была представлена в 12 номинациях.

Сам Полански не принимал участия в церемонии на фоне сексуального скандала. Из-за протестов и угроз феминистских организаций на церемонию отказалась приходить и команда, работавшая над созданием фильма «Официер и шпион». Как передает Reuters, после объявления победителя в номинации «Лучший режиссер» несколько зрительниц вышли из зала в знак протеста.

В 1977 году Полански обвинили в изнасиловании тринадцатилетней девочки. Режиссер признал вину, заключил сделку с судом и провел 42 дня в тюрьме, после чего бежал из США. Несколько лет назад об изнасиловании заявили еще несколько актрис.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / В Москве у медсестры угнали взятый в кредит Lexus за 4,5 миллиона рублей

03.01 / В Минске в реке Свислочь была найдена сумка с человеческими конечностями

27.01 / Скандалы: Он ушел

31.01 / “Стала жертвой сплетен”: Марина Девятова опровергла роман с Евгением Плющенко

27.12 / Мнение: О цене российских нищебродов

27.01 / «Я всегда до ужаса боялась ванных комнат и этому была серьезная причина»

29.12 / «Это враги народа, правильно их расстреляли»

02.01 / Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «вечно зелёный холодильник»

16.02 / OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную зарядку

01.03 / ВОЗ заявила о неэффективности амулетов в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика