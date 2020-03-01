Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

01.03.2020, 1:07, Разное

Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Картина рассказывает о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии.

Кроме того, Полански получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Ленте «Офицер и шпион» также досталась статуэтка за лучший дизайн костюмов. Всего картина была представлена в 12 номинациях.

Сам Полански не принимал участия в церемонии на фоне сексуального скандала. Из-за протестов и угроз феминистских организаций на церемонию отказалась приходить и команда, работавшая над созданием фильма «Официер и шпион». Как передает Reuters, после объявления победителя в номинации «Лучший режиссер» несколько зрительниц вышли из зала в знак протеста.

В 1977 году Полански обвинили в изнасиловании тринадцатилетней девочки. Режиссер признал вину, заключил сделку с судом и провел 42 дня в тюрьме, после чего бежал из США. Несколько лет назад об изнасиловании заявили еще несколько актрис.