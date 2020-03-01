Крупнейшие учения по переброске войск США в Европу стартовали в Польше

01.03.2020, 1:04, Новости дня

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения Defender 2020, на которых будет отработана переброска американских войск в Европу, сообщил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.

Блащак сообщил в Twitter, что в учениях примут участие порядка 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. военных США, передает РИА «Новости».

Аналитический бюллетень правительственного центра безопасности Польши сообщал, что Defender 2020 будут не натовскими учениями, а американскими дивизионного уровня.

«Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе», – говорится в документе.

Уточняется, что военную технику доставят в Европу на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения – через территорию Германии и Польши до стран Балтии.

Defender 2020 будут третьими по величине военными учениями на европейском континенте со времен холодной войны.

По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие 37 тыс. военнослужащих из США и их союзников и партнеров. От сухопутных войск будут участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, кроме того – подразделения американских ВВС и морской пехоты.

Ранее Пентагон заявил о превосходстве российских войск над силами НАТО в Польше и Прибалтике.



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