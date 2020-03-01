Автобус с детьми попал в ДТП в Ульяновской области, много пострадлавших

01.03.2020, 1:04, Новости дня

Под Ульяновском автобус с детской футбольной командой опрокинулся в кювет, пострадали девять человек, сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на трассе Р-178 возле поселка Порецкое Кузоватовского района, сказал собеседник «ФАН».

В автобусе находились 26 детей и семеро взрослых. Машина перевозила спортсменов из футбольного клуба «Нефтяник» поселка Новоспасское.

Троих детей доставили в медучреждение, одного из них в тяжелом состоянии – травматическая ампутация кисти.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, движение на участке затруднено.

В начале февраля в Кемеровской области перевозивший детскую спортивную команду автомобиль столкнулся с другой машиной, погиб один человек, пострадали семеро.