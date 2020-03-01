Митрополит УПЦ Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

01.03.2020, 1:04, Новости дня

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице.

Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории проходит Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона – основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице. На праздничную службу собрались десятки тысяч человек. Они проводят мирное шествие по центру города во главе с владыкой Онуфрием, митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ, передает РИА «Новости».

«Мы прибыли в Черногорию для участия в торжествах по случаю дня памяти праздника святого Симеона Мироточивого и 800-летия Сербской православной церкви, а также чтобы поддержать вашу cвятую церковь во времена искушения (испытаний)…» – сказал предстоятель УПЦ ранее в эфире радио митрополии Светигора.

«Вам, вероятно, известны испытания, которые недавно перенесла наша церковь на Украине, поэтому мы очень близко ощущаем эту боль и проблемы, которые переживает ваша Святая церковь», – добавил он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что кризис на Украине «вызван узакониванием беззакония», а именно вмешательством Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь УПЦ.

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви. Позже черногорские власти решили отложить скандальный законопроект.