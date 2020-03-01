Митрополит УПЦ Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

01.03.2020, 1:04, Новости дня

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице.

Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории проходит Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона – основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице. На праздничную службу собрались десятки тысяч человек. Они проводят мирное шествие по центру города во главе с владыкой Онуфрием, митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ, передает РИА «Новости».

«Мы прибыли в Черногорию для участия в торжествах по случаю дня памяти праздника святого Симеона Мироточивого и 800-летия Сербской православной церкви, а также чтобы поддержать вашу cвятую церковь во времена искушения (испытаний)…» – сказал предстоятель УПЦ ранее в эфире радио митрополии Светигора.

«Вам, вероятно, известны испытания, которые недавно перенесла наша церковь на Украине, поэтому мы очень близко ощущаем эту боль и проблемы, которые переживает ваша Святая церковь», – добавил он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что кризис на Украине «вызван узакониванием беззакония», а именно вмешательством Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь УПЦ.

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви. Позже черногорские власти решили отложить скандальный законопроект.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / «Коррупционер». Вышел трейлер фильма Рона Скальпелло. Видео

18.02 / В РФ создали прибор для обнаружения поддельного вина

10.02 / У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

12.02 / Ураган вынес на пляж в Шотландии останки загадочного существа

08.02 / Операция в Таиланде: спецназ не нашел ни стрелка, ни заложников

06.02 / В Кремле назвали тему переговоров Путина и Лукашенко

21.02 / «Метинвест» готов вложить в шахтоуправление «Покровское» 4 млрд грн после приобретения контрольнного пакета акций

18.02 / В Huawei отреагировали на закон о предустановке российского ПО на смартфоны

08.02 / Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

10.01 / Сенатор: Воды в Крыму не хватало еще в советские времена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика