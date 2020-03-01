В ямальском ресторане открыли стрельбу, есть пострадавшие

01.03.2020, 1:04, Новости дня

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа в ресторане «Мечта» произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили в региональном УМВД.

«Инцидент произошел 28 февраля, в 23.30 (21.30 мск). Между двумя компаниями произошел словесный конфликт», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что стрельба велась из травматического оружия, на данный момент не установлено, кто произвел выстрел.

Всех пострадавших доставили в больницу, ведется проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

В декабре 2019 года в центре Москвы задержали группу вооруженных молодых людей, угрожавших охраннику ресторана.



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