В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

01.03.2020, 1:04, Новости дня

В Республике Абхазия вступил в силу закон, предусматривающий применение смертной казни в качестве наказания за распространение наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в местном парламенте.

«Закон о пожизненном заключении за распространение наркотиков в особо крупном размере должен был вступить в силу с 1 января, но его вступление в силу было отложено до 1 марта …», – цитирует депутата парламента Абхазии Дмитрия Дбара ТАСС.

По этому закону особо крупным размером считаются 0,5 грамма метадона, являющегося самым распространенным в республике видом наркотика.

Дбар отметил, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, им предусмотрено лишение свободы сроком до 10 и 25 лет.

В то же время, по словам депутата, 4 марта, на очередном заседании парламента в этот закон будут внесены поправки. «Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами – до 15 лет», – отметил парламентарий.

В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии, в настоящее время в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Китайские системы для самоуправляемых автомобилей показали себя лучше американских

04.02 / Проект: Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,7 млрд рублей

16.01 / Мнения: Бизнес в РФ живет за счет государства

17.02 / На границе Украины задержали «гражданина СССР»

25.02 / Мишустин назначил нового торгпреда РФ на Украине

15.02 / Попова: в России сейчас нет ни одного зараженного новым коронавирусом

19.02 / Экс-бойца «Омеги» Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении активистов Евромайдана, отправили под домашний арест

03.02 / В Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российским

23.01 / «Украинский завтрак» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Полное видео

10.02 / Голкипер «Реала» Куртуа стал игроком месяца в Ла Лиге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика