Граждане Украины могут получить право отменять законы на референдуме – Стефанчук

01.03.2020, 0:49, Новости дня

В Верховной Раде разрабатывается законопроект, который позволит гражданам Украины выносить на всеукраинский референдум вопросы об отмене законов или их частей. Об этом в эфире «Радио НВ» 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, такая возможность предусмотрена в пакете законопроектов «о народовластии».

«Мы формируем вообще вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме, [который рассматривается] как первый закон из ряда законов о народовластии. В [этом пакете] будут и другие законопроекты, например, возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины», – отметил Стефанчук.

О намерении установить в Украине «подлинное народовластие» нынешний президент Владимир Зеленский заявлял после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят «семь – восемь законопроектов». В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента «в ближайшее время».

В соответствии с Конституцией Украины, правом отменять действующие законы наделены Верховная Рада и Конституционный Суд (если КС признает законодательный акт неконституционным).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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