Граждане Украины могут получить право отменять законы на референдуме – Стефанчук

01.03.2020, 0:49, Новости дня

В Верховной Раде разрабатывается законопроект, который позволит гражданам Украины выносить на всеукраинский референдум вопросы об отмене законов или их частей. Об этом в эфире «Радио НВ» 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, такая возможность предусмотрена в пакете законопроектов «о народовластии».

«Мы формируем вообще вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме, [который рассматривается] как первый закон из ряда законов о народовластии. В [этом пакете] будут и другие законопроекты, например, возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины», – отметил Стефанчук.

О намерении установить в Украине «подлинное народовластие» нынешний президент Владимир Зеленский заявлял после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят «семь – восемь законопроектов». В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента «в ближайшее время».

В соответствии с Конституцией Украины, правом отменять действующие законы наделены Верховная Рада и Конституционный Суд (если КС признает законодательный акт неконституционным).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / В Оренбурге объяснили слова пожелавшего войны губернатора

17.01 / В омском борделе нашли двух школьниц

15.02 / Die Zeit — Макрон готовит Европу к жизни без американского «защитника»

22.01 / Названа дата визита Помпео на Украину

15.02 / Зеленский заявил, что у него иногда нет времени думать стратегически

05.02 / «Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

04.01 / Декан факультета МГУ раскрыл секреты подготовки к сессии

28.02 / Около перевала Дятлова опять увидели НЛО, от которого стало плохо

31.01 / Эксплуатацию ракет «Стилет» решили продлить

24.01 / Умер герой Советского Союза Юрий Кузнецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика