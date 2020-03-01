Коронавирус SARS-CoV-2. Польша созвала встречу «Вышеградской четверки»

01.03.2020, 0:49, Новости дня

В связи с коронавирусом SARS-CoV-2 Польша созвала встречу членов «Вышеградской четверки» (Словакии, Польши, Венгрии и Чехии). Об этом 29 февраля в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«В среду в Праге по инициативе Польши состоится встреча стран «Вышеградской четверки», посвященная текущей ситуации в Европе. Мы хотим выработать решения и укрепить сотрудничество по наиболее актуальной проблеме коронавируса», – написал он.

Моравецкий подчеркнул, что «Вышеградская группа – это реальное измерение партнерства».

Grupa Wyszehradzka to realny wymiar partnerstwa. W * rod * w Pradze z inicjatywy Polski odb * dzie si * spotkanie pa * stw V4 po * wi * cone obecnej sytuacji w Europie. Chcemy wypracowa * rozwi * zania i zacie * ni * wspó * prac * w najbardziej pal * cej kwestii koronawirusa.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 29, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Об инфицированных коронавирусом в Польше, Чехии и Венгрии информации нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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