Названы лауреаты Берлинале. “Золотого медведя” получил иранский фильм “Зла не существует”

01.03.2020, 0:49, Новости дня

29 февраля жюри Берлинского кинофестиваля (Берлинале) объявило победителей в основных номинациях. Список лауреатов опубликован на сайте фестиваля.

Главную награду Берлинале – “Золотого медведя” – получила иранская картина “Зла не существует” режиссера Мохаммада Расулофа.

Команда фильма «Зла не существует». Фото: EPA

Гран-при жюри (картина, занявшая второе место, награждается “Серебряным медведем”) получил фильм американки Элизы Хиттман “Никогда, редко, иногда, всегда”.

Южнокорейский режиссер Хон Сан-су получил “Серебряного медведя” как лучший режиссер за фильм “Женщина, которая убежала”.

Элиза Хиттман. Фото: EPA

Лучшим актером жюри Берлинале признало итальянца Элио Джермано (сыграл главную роль в картине “Я хотел спрятаться”), лучшей актрисой – немку Паулу Бер (за главную роль в фильме “Ундина”).

Слева направо: Элио Джермано, Баран Расулоф (дочь режиссера фильма «Зла не существует», сыграла в картине одну из главных ролей) и Паула Бер. Фото: EPA

“Серебряного медведя” за лучший сценарий получили братья Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия) за фильм “Плохие сказки”.

Статуэтки также получили колумбийский режиссер Камило Рестрепо (в номинации “Лучший дебют”) и камбоджийский кинорежиссер Пити Панх (его картина “Облученные” признана лучшим документальным фильмом).

Братья Д’Инноченцо. Фото: EPA

Оператор Юрген Юргенс получил “Серебряного медведя” за выдающиеся художественные достижения. Он награжден за съемки фильма “Дау. Наташа” – это часть 700-часового проекта “Дау” российского режиссера Ильи Хржановского.