Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

01.03.2020, 0:43, Новости дня

Врачи пришили мальчику, пострадавшему в ДТП в Ульяновской области, оторванную кисть руки. Когда его состояние стабилизируется, его отправят на реабилитацию в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Он рассказал, что медики проделали ювелирную операцию, которая длилась три часа. Губернатор лично поблагодарил бригаду врачей.

Состояние еще двоих госпитализированных детей удовлетворительное. На связи с ульяновскими врачами находится доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, пишет РИА Новости.

Авария случилась утром в субботу, 29 февраля, в Кузоватовском районе Ульяновской области, на 24-м километре автодороги Саранск-Ульяновск. Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района, съехал в кювет. В нем ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды.

В ДТП пострадали десять человек, в том числе девять детей. Один взрослый и пятеро детей были госпитализированы.

Проверку по факту аварии проводят УМВД и Следственное управление СКР по региону, а также прокуратура области. По поручению губернатора области создан оперативный штаб, комиссия выясняет все обстоятельства аварии. По данным правительства региона, виновником является водитель автобуса, который не справился с управлением.



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