«Челси» ушел от поражения в матче с «Борнмутом»

01.03.2020, 0:43, Новости дня

Лондонский "Челси" сумел уйти от поражения в матче 28 тур английской премьер-лиги с "Борнмутом". Столичный клуб отыгрался на 87 минуте после второго гола Маркоса Алонсо.

"Челси" на этой неделе крупно проиграл в матче Лиги чемпионов немецкой "Баварии" 0:3. Второй проигрыш мог бы поставить под сомнение дальнейшее сотрудничество "синих" с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Первый тайм завершился в пользу гостей. На 33 минуте Маркос Алонсо после скидки Оливье Жиру поразил ворота "Борнсмута".

Но после перерыва все изменилось. В течении двух минут "Борнмут" не только отыгрался, но и вышел вперед. Джефферсон Лерма и Джошуа Кинг провели по голу в ворота Вилли Кабальеро. Вскоре Кинг едва не забил третий мяч.

Но лондонцы ушли от поражения. Снова отличился Маркос Алонсо. Более того, в конце встречи испанский защитник мог забить второй мяч и принести гостям победу. Но мяч пролетел мимо ворот. В итоге ничья 2:2.



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