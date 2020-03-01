«Монако» не смог справиться «Реймсом»

01.03.2020, 0:43, Новости дня

В матче 27 тура французской Лиги 1 "Монако" принимал "Реймс". Встреча завершилась вничью 1:1. Полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут.

На 29 минуте защитник гостей Тома Фоке нарушил правила в собственной штрафной. Пенальти реализовал лучший бомбардир "Монако" Виссам Бен-Йеддер. Но развить успех хозяева поля не смогли. Более того, во втором тайме полузащитник "Реймса" Хассан Камора сделал счет равным.

"Монако" мог вырвать победу на 87 минуте, когда Бен-Йеддер бил головой после навеса Головина. Но вратарь гостей Предраг Райкович отвел угрозу. В итоге ничья 1:1. "Монако" набрал 40 очков и занимает шестое место. На седьмом с 38 очками идет "Реймс".